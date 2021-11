Pelotas terá concurso de arquitetura para a antiga sede do Banco do Brasil

concursos de arquitetura Escritórios de arquitetura de todo o país poderão apresentar projetos arquitetônicos para espaços de referência da história e cultura de cinco cidades gaúchas. Os, um para cada projeto, serão lançados ainda em novembro na segunda etapa do Iconicidades, iniciativa do governo do Estado em parceria com as prefeituras de Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo.

Em Pelotas o projeto será para a antiga sede do Banco do Brasil, que receberá o Centro de Gastronomia Senac de Pelotas e o Memorial do Sal ao Açúcar. A edificação, construída entre 1926 e 1928, está localizada no Centro Histórico. Integra o patrimônio cultural do município e é tombado a nível federal pelo IPHAN.

A proposta apresentada pela prefeitura prevê a instalação de uma Cozinha Show, duas cozinhas pedagógicas, um auditório, um sommelier, um espaço Co-working Gastronômico e um ambiente de Serviços de Restaurante, com infraestrutura para a formação de mão de obra qualificada na área da Gastronomia e espaço para a realização de eventos e oficinas que estimulem o aprendizado e a prática da gastronomia e fomentem o Turismo Gastronômico, potencializando a economia local. Terá ainda espaço para comercialização de produtos tanto da Associação das Doceiras de Pelotas e das Cooperativas de Agricultura Familiar e Quilombola.

Para o projeto do Centro de Gastronomia Senac, de Pelotas, a Prefeitura conta com a parceria da FECOMÉRCIO/RS.

Para os profissionais da arquitetura, o governo prevê premiação dos três primeiros colocados em cada proposta, 15 ao todo. Serão R$ 10 mil ao terceiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 20 mil aos vencedores de cada uma das cinco propostas, além do contrato para desenvolver e entregar o projeto completo ao município. O valor entre premiação e contratação dos projetos é de R$ 3,975 milhões.