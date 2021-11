Cachoeirinha terá concurso de arquitetura para o Complexo Cultural Casa de Cultura

concursos de arquitetura Iconicidades , iniciativa do governo do Estado em parceria com as prefeituras de Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo. Escritórios de arquitetura de todo o país poderão apresentar projetos arquitetônicos para espaços de referência da história e cultura de cinco cidades gaúchas. Os, um para cada projeto, serão lançados ainda em novembro na segunda etapa do, iniciativa do governo do Estado em parceria com as prefeituras de Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo.

Em Cachoeirinha o projeto será para o Complexo Cultural Casa de Cultura. Localizado à margem do Rio Gravataí, compreende a Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez e o píer onde se encontra a Praça Ecoturismo Leonel de Moura Brizola. A proposta é revitalizar o espaço e transformar a Avenida Beira Rio, que integra o complexo, em uma rua coberta. A área é considerada parte da história da cidade, pois interligava Porto Alegre ao centro do país.

Conforme a prefeitura, a proposta tem como objetivo revitalizar e incentivar a economia criativa pelo uso das dependências por meio de empreendimentos como starups e oficinas de criação. Ainda, avalia que a interlocução entre o rio e suas edificações, no caso da Casa de Cultura, irá desenvolver os bairros do entorno, dar ao local visibilidade econômica, cultural e turística e promovendo as atividades de esporte e lazer.

O projeto Complexo Cultural Casa de Cultura, de Cachoeirinha, conta com apoio do Centro Universitário CESUCA.

Para os profissionais da arquitetura, o governo prevê premiação dos três primeiros colocados em cada proposta, 15 ao todo. Serão R$ 10 mil ao terceiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 20 mil aos vencedores de cada uma das cinco propostas, além do contrato para desenvolver e entregar o projeto completo ao município. O valor entre premiação e contratação dos projetos é de R$ 3,975 milhões.