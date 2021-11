Concurso de arquitetura seleciona 5 projetos no RS

Escritórios de arquitetura de todo o País poderão apresentar projetos arquitetônicos para espaços de referência da história e cultura de cinco cidades gaúchas, em concurso que será lançado neste mês, na segunda etapa do Iconicidades. As propostas para intervenção em espaços considerados icônicos aqueles simbólicos por diversos motivos, seja pelo caráter histórico, localização, potencial de atrair público serão nas cidades de Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo, com um edital por cidade.

A iniciativa, lançada em junho deste ano pelo governo do Rio Grande do Sul, estimula as prefeituras a investir nesses espaços. Foram apresentadas propostas de 11 cidades e selecionadas cinco para estas, o apoio do Estado se dará com a contratação do vencedor em cada edital para elaborar o projeto executivo que irá amparar a realização da obra. Para os profissionais da arquitetura, o governo prevê premiação dos três primeiros colocados em cada edital, 15 ao todo. Serão R$ 10 mil ao terceiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 20 mil aos vencedores de cada uma das cinco propostas, além do contrato para desenvolver e entregar o projeto completo ao município. O valor entre premiação e contratação dos projetos é de R$ 3,975 milhões.

A partir desta etapa, ficará a cargo da prefeitura levar adiante a obra, em investimentos que devem ser de até R$ 5 milhões, e para isso poderá contar com parceiros da iniciativa privada. A previsão é divulgar o resultado em fevereiro de 2022. Na assinatura de adesão com as prefeituras, na quinta-feira passada, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que o Iconicidades reflete um "cacoete" dele como ex-prefeito de preocupação com a zeladoria das cidades e é uma forma de tornar o Estado "alavanca para ajudar municípios a qualificar os espaços públicos". O governo quer colaborar com o financiamento das obras, mas não há detalhamento o certo é que municípios já contam com linha de crédito pré-aprovada no BRDE.