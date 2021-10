Saúde e moradia será tema de Seminário Regional do CAU/RS em Caxias do Sul

A moradia digna, os impactos da pandemia de Covid-19 na sociedade e as necessidades da população em relação à habitação e saúde pautarão o debate na edição de Caxias do Sul do Seminário Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). O webinário "ATHIS: Saúde e Moradia" será realizado na quinta-feira, dia 28 de outubro, em formato híbrido. A transmissão será feita pelo canal do CAU/RS no YouTube diretamente da Casa de Eventos do Pátio Eberle, em Caxias do Sul, com participação virtual dos painelistas convidados.

Um dia antes, às 18h do dia 27 de outubro, o CAU/RS inaugura o Escritório Regional Serra, que ficará na Rua Sinimbu, Nº 1670, bloco 3, sala 110, no Centro de Caxias do Sul. A unidade abrangerá 88 municípios, que concentra mais de 2 mil profissionais e mais de 500 empresas atuantes na região. Este será o quarto Escritório Regional do CAU/RS – os outros três ficam em Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e também foram inaugurados em 2021.

Acesse aqui a programação completa e o perfil dos painelistas. A inscrição é gratuita.

Sobre os Seminários Regionais

Os Seminários Regionais do CAU/RS são uma série de encontros preparatórios para a Semana da Arquitetura, prevista para acontecer em novembro de 2021. Ao longo do ano, serão realizados quatro eventos temáticos, organizados nas cidades onde o Conselho possui Escritório Regional. O primeiro foi realizado em Santa Maria, no mês de junho, e debateu os caminhos do ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo na contemporaneidade. Em agosto, mês que celebra o Dia do Patrimônio Cultural, o Conselho promoveu um webinário transmitido diretamente da Bibliotheca Pública Pelotense. Em Passo Fundo, no mês de setembro, foram debatidas as novas formas de morar. O último encontro do ano é este de Caxias do Sul, que abordará os temas habitação e saúde.

Inauguração Escritório Regional Serra CAU/RS

Data: 27 de outubro

Hora: 18h

Local: Rua Sinimbu, 1670, bloco 3, sala 110

Seminário Regional de Caxias do Sul

Webinário "ATHIS: Saúde e Moradia"

Data: 28 de outubro

Hora: das 14h às 21h

Onde: Canal do CAU/RS no YouTube

clique aqui Programação e inscrições gratuitas*: