Prédio público de Porto Alegre terá pintura em projeto de incentivo à arte urbana

Lançado nesta semana, deve iniciar ainda em 2021 a pintura da lateral de um prédio do Governo do Estado, em Porto Alegre, num projeto de incentivo à arte urbana através de reflexões promovidas por murais na cidade.

Mona Caron e Mauro Neri, artistas reconhecidos no meio pela pintura em grandes murais, deixarão sua arte na fachada norte do prédio sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), na Avenida Borges de Medeiros, 1555.

Será pintada a imagem de uma mulher negra junto a uma planta nativa, a Justicia Gendarussa, popularmente conhecida como quebra-demanda, quebra-tudo ou vence tudo. A parede que receberá a arte tem 15 metros de largura e 65 metros de altura.

O projeto prevê a pintura em si e oficinas realizadas com jovens da periferia e artistas locais. Os jovens poderão acompanhar o trabalho e trocar conhecimentos com Mona e Mauro. De acordo com a disponibilidade de tempo e recursos, outros murais menores poderão ser feitos paralelamente na cidade.

A iniciativa é do Laboratório de Políticas Públicas e Sociais (Lappus) e não terá recursos públicos e é financiada por mais de 100 instituições parceiras. Mais informações no site do Lappus.

Origem

Em 2013 a artista Mona Caron esteve em Porto Alegre como convidada do 2º Fórum Mundial de Bicicleta. Andando de bicicleta pela cidade, avistou o prédio e sua grande lateral sem pintura. Identificou ali a oportunidade de pintar um grande mural, como um convite para contemplar a arte, o que é possível quando a cidade é mais incentivada a mobilidade ativa - a pé ou de bicicleta, motivo da sua presença na capital gaúcha. A história foi contada por Marcelo Sgarbossa, responsável por mobilizar as parcerias e organizar a iniciativa.

Artistas

Mona Caron é uma artista suíça, residente em São Francisco e internacionalmente ativa, com foco em pinturas murais de grande escala em espaços públicos. Ela tem sido convidada a realizar encomendas de arte pública para prefeituras de cidades nos EUA, Europa, Ásia e América do Sul, e é contratada também por instituições culturais, escritórios de arquitetura e incorporadoras. Mona também faz obras pro bono em comunidades populares, em contextos de ajuda a sensibilização a problemas vigentes ou para dar apoio a iniciativas locais.

Veracidade, como é conhecido, Mauro Neri, com origem na periferia de São Paulo, é educador, artista plástico, co-responsável pelo movimentos Imargem, Cartograffiti e Infograffiti: projetos multidisciplinares de arte e educomunicação sobre meio ambiente e direito à cidade. Formado em licenciatura em Artes Visuais, frequentou a Academia de Belas Artes na Itália. Expõe nas ruas e instituições no Brasil e no mundo. Age a partir das margens, produz na paisagem imagens de gente, de casas e escritas com a palavra “ver” em percursos de acessos para além das fronteiras.

Mona e Mauro têm colaborado em múltiplos projetos em vários países na Europa, EUA e Brasil nos últimos 2 anos, inclusive na realização de um duplo-mural de grande escala nos dois lados de um prédio em São Paulo em 2020.