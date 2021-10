Asilo Padre Cacique terá horta e alimentos serão usados nas refeições dos moradores

Chamou a atenção de quem acessa o Centro vindo da Zona Sul pela beira do Guaíba a falta da vegetação típica que cobre o morro ao fundo do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. O terreno, que pertence à instituição, está sendo preparado para receber uma horta, e a capina foi realizada no início da semana. A horta é um projeto que iniciou ainda antes da pandemia e o terreno que irá recebê-la já passou por limpeza e retirada de lixo. Agora inicia a preparação do solo para receber as mudas de legumes, verduras e até árvores frutíferas.

O alimento produzido servirá para atender as refeições dos próprios moradores - hoje cerca de 100 idosos moram no asilo e recebem cinco refeições diárias. Com a pandemia, as doações em espécie caíram 80%, informa Carlos Gomes, gerente geral da instituição. Produzir parte do alimento que consome é uma forma que o Asilo encontrou de reduzir o gasto com alimentação. “A área foi limpa porque temos o projeto de usar o terreno para plantar a alimentar os idosos, para os próprios moradores plantarem ali”, explica.

Edson Brozoza, presidente do Asilo Padre Cacique, destaca que o benefício vai além da alimentação saudável e da economia, já que a horta será também um espaço para promover a socialização e o contato direto dos idosos com a natureza. Gomes complementa que “a atividade ajudará no desenvolvimento físico e motor, sem falar na ajuda importante com a saúde mental, que vem sendo uma preocupação muito grande no cenário atual”.

DOAÇÕES