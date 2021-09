Pintura do Viaduto Otávio Rocha gera debate sobre patrimônio

Na tentativa de melhorar a aparência do Viaduto Otávio Rocha - estrutura que além de ligar o Centro à Zona Sul de Porto Alegre pela avenida Borges de Medeiros se destaca pela beleza arquitetônica e artística -, a prefeitura de Porto Alegre começou, na semana passada, a lavar, retirar cartazes e pintar partes que estão pichadas.

Chamada de intervenção rápida pelo governo, a ação tem recebido críticas de especialistas, que temem descaracterização do patrimônio e uma tentativa de maquiar a real situação do viaduto, que tem problemas estruturais.

"Pintar não é a solução, é rasgar dinheiro. Tem problemas a serem resolvidos antes, como a infiltração e descolamentos que estavam deixando a ferrugem exposta", alerta o arquiteto e urbanista Alan Cristian Tabile Furlan, responsável pela elaboração do projeto de restauro e recuperação estrutural do Viaduto Otávio Rocha, contratado pela prefeitura em 2012 e apresentado em 2015. Para ele, cabe a analogia da pessoa que, precisando tomar banho, decide apenas colocar uma roupa limpa. "A pintura seria a última coisa."

No entanto, Furlan alerta que nem mesmo pintar é uma opção. Isso porque o revestimento das paredes é de material poroso, uma espécie de argamassa conhecida como cirex, que não é própria para receber tinta. Lucas Volpato, arquiteto, urbanista e integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS), explica que testes de tinta podem ser feitos em edifícios tombados, com alguns cuidados, como saber se será reversível caso não dê certo. Mas reforça que isso não se aplica ao material do viaduto, conhecido justamente pela condição de manter sua aparência por décadas, se bem conservado.

Volpato lembra de ação semelhante, feita há alguns meses no Viaduto da Conceição, próximo da rodoviária. A diferença, pontua, é que lá não se trata de patrimônio tombado, com valor cultural. "O Viaduto Otávio Rocha já nasce com a intenção de ser um símbolo para a cidade. Mexer nos elementos é mexer na imagética de Porto Alegre", sustenta.

O secretário municipal de Planejamento, Cezar Schirmer (MDB), questiona se quem reclama da pintura prefere a pichação, apontada como principal motivo para a intervenção rápida. Conforme Schirmer, o secretário de Cultura foi informado do que seria feito, mas a pasta irá acompanhar quando for executado o projeto definitivo. O que está se fazendo agora "são ações provisórias paralelas a ações definitivas". Para a restauração do viaduto, a prefeitura busca recurso da Corporação Andina de Fomento (CAF).

Além de despertar atenção da comunidade e grupos ligados ao patrimônio, há um setor diretamente interessado no que acontece no viaduto. Representante dos permissionários das lojas na parte baixa, Adacir José Flores questiona que o projeto para restauração não esteja sendo seguido e aponta que a prefeitura está "colocando os pés pelas mãos". Ele diz que os comerciantes não foram informados.