Porto Alegre terá nova alteração na lei do Solo Criado

Alvo de alteração recente, a compra de Solo Criado - índices construtivos - em balcão passará por nova validação legislativa em Porto Alegre. Um projeto da prefeitura revoga a lei de 2019 e, com a experiência destes dois anos de aplicação, propõe mudanças pontuais na regra vigente para a aquisição de índices construtivos sem depender de leilão.

Já vale na Capital a aquisição direta de Solo Criado, conhecida como compra em balcão, em três situações: para índices não adensáveis ou de adensamento pequeno (até 300 m2) e médio (até 1 mil m2), desde que vinculados a um projeto arquitetônico e mediante a disponibilidade de estoque construtivo no quarteirão onde se encontra o terreno. Antes de 2019, era apontado um hiato para os casos médios, sanado com a lei vigente.

Com a nova alteração, serão impactados os casos de grande adensamento (acima de 1 mil m2), que pela regra atual dependem da aprovação de Estudo de Viabilidade Urbanística, o que não está mais previsto pela proposta de lei que chegará à Câmara nos próximos dias. Ainda assim, a compra direta em balcão precisa estar vinculada a um projeto.

A prefeitura também quer manter a possibilidade de substituir o pagamento em dinheiro por obras ou serviços. A regulamentação da contrapartida dependerá de decreto. É o caso da obra na orla de Ipanema, amparada na lei atual e sendo executada pela Melnick como pagamento pela compra de Solo Criado para um projeto no bairro Santa Cecília.

Ainda, fica mantida a criação do Fundo Municipal de Gestão do Território, que receberá os recursos com a venda dos índices de médio e alto adensamento. Antes de 2019, os valores da venda em balcão eram destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que seguirá recebendo pelos pagamentos de baixo adensamento e não adensáveis.

Em Porto Alegre, a venda de Solo Criado foi instituída em 1994. Esse é o nome popular da outorga onerosa do direito de construir, quando o poder público concede índices (medidos em metros quadrados) em troca de uma contrapartida. Esse índice é a diferença entre o básico (o quanto pode ser construído em qualquer terreno) e o máximo permitido pelo Plano Diretor.

Além da compra em balcão, essa transação pode ser feita com o poder público por meio do leilão de índices, que não vincula a compra ao projeto (neste caso, a venda é por macrozona e a utilização dependerá da disponibilidade no lote que receberá a construção), ou entre particulares, por meio da transferência de potencial construtivo.

Para valer, as alterações dependem de aprovação na Câmara Municipal. A reapresentação resulta de um acordo entre a prefeitura e o Ministério Público Estadual, que questionou uma falha de procedimento no trâmite da Lei nº 850/2019 - como se trata de alteração ao Plano Diretor, precisava passar por audiência pública, o que não aconteceu na época. O vício foi sanado com audiência virtual na quinta-feira passada.