Maratona de ideias vai propor intervenções para o Centro de Porto Alegre

programa Centro+ Mercado Público altera as regras para construção Lançado no início de agosto pela prefeitura de Porto Alegre, oprevê algumas ações imediatas, como a recuperação da fachada de prédios (a exemplo da pintura externa do) e outras que dependem de aprovação no legislativo, como o projeto queno bairro.

Além do que está planejado, o poder público poderá contar com propostas de intervenção para problemas identificados nessa área da cidade que virão do Desafio Criativo Centro+, um hackathon realizado a partir de parceria entre Pacto Alegre, BS Project, Conectar Hub e Sindilojas POA.

O hackathon, tipo de evento que reúne profissionais de diversas áreas do conhecimento para apresentar possíveis respostas para os problemas identificados, está com inscrições abertas. Em Porto Alegre, a busca por soluções para o Centro Histórico será nas seguintes áreas: mobilidade urbana; vivências (experiências); ativação econômica; mobiliário urbano; e iconicidade (elementos simbólicos). As ideias poderão combinar a solução para demandas de mais de uma área ao mesmo tempo.

As atividades ocorrerão de forma híbrida, contando com encontros on-line e presenciais. A primeira fase, até 17 de setembro, será de instrução e mentoria e contará com encontros virtuais. No dia 19 de setembro ocorrerá a entrega dos projetos, sustentação das propostas e apresentação a uma banca que decidirá quais passam à etapa final. Entre os dias 24 e 26 de setembro, a fase de imersão será presencial, com atividades no Farol Santander, e vai preparar os projetos para a apresentação final, em banca composta por representantes da prefeitura, da sociedade civil e das universidades que compõem o Pacto Alegre - UFRGS, PUCRS e Unisinos.