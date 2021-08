Patrimônio Histórico é tema de seminário online promovido pelo CAU/RS

Nos dias 26 e 27 de agosto, a temática do Patrimônio Histórico vai pautar o webinário “Preservação e Desenvolvimento: desafios e oportunidades”, atividade do Seminário Regional de Pelotas promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). O formato será híbrido, com transmitido pelo canal do CAU/RS no YouTube a partir da Bibliotheca Pública Pelotense e com participação virtual dos painelistas. Aberto ao público geral e com participação gratuita, o evento convida profissionais de Arquitetura e Urbanismo e a sociedade para refletir sobre a importância deste tema, aliando conhecimento teórico e prática.

Sobre os Seminários Regionais

Os Seminários Regionais do CAU/RS são uma série de encontros preparatórios para a Semana da Arquitetura, prevista para acontecer em novembro de 2021. Ao longo do ano, serão realizados quatro eventos temáticos, organizados nas cidades onde o Conselho possui Escritório Regional.

O primeiro, realizado em junho a partir de Santa Maria, teve como tema "A Realidade e a Prática no Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo". Os próximos previstos serão em Passo Fundo, com a inauguração do escritório, sobre o exercício profissional; e na inauguração do escritório em Caxias do Sul, com os temas habitação e saúde.

Seminário Regional de Pelotas

Webinário “Preservação e Desenvolvimento: desafios e oportunidades”

Data: 26 e 27 de agosto

Hora: 14h30 às 18h

* Para solicitar o certificado de participação, é necessário realizar a inscrição e assinar a lista de presença nos dois dias de evento.