Responsável pela administração do Parque Harmonia e trecho 1 da Orla do Guaíba, a concessionária GAM3 Parks, junto com a prefeitura de Porto Alegre, iniciou essa semana o cadastramento de vendedores ambulantes que atuam junto a Orla. O objetivo, conforme a concessionária, é identificar todos os profissionais, o que cada um comercializa e quais dias circulam por lá - trata-se de cadastro para ambulantes ocasionais, ou seja, não inclui aqueles previamente contemplados pelo edital de concessão.