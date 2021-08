O Programa de Reabilitação do Centro Histórico, considerado pela prefeitura como um Plano Diretor específico para o Centro, foi apresentado na segunda-feira para vereadores da base e secretários do governo municipal, em Porto Alegre. A iniciativa é um dos eixos do, lançado na semana passada, e também o ponto que deve envolver mais debate, já que depende do aval legislativo para ser implementado.