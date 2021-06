Atividade online debate atuação das mulheres na área do patrimônio cultural

"O patrimônio é construção que se faz no presente: é conhecimento, afeto e troca" inicia o material de divulgação da 2ª edição do FAZER - Fórum de Ação, Zeladoria, Educação e Resistência Patrimonial, espaço que busca discutir aspectos contemporâneos sobre a integração entre patrimônio cultural e educação patrimonial nas práticas cotidianas. Neste ano a temática é "Mulheres no Patrimônio", debatendo as atuações das mulheres no campo da preservação patrimonial e compartilhando saberes sobre as ferramentas para o cuidado, para a manutenção e para a zeladoria de edificações históricas em espaços urbanos.

O evento acontece no dia 2 de julho, às 10h, e será transmitido pela página do Vila Flores no youtube. As inscrições são gratuitas pelo site linktr.ee/vilaflores. A roda de conversa online reúne as convidadas Flávia Sutelo, coordenadora de projetos culturais do Estúdio Sarasá; Isabel Kanan, especialista em Conservação e Restauração do Patrimônio Histórico e Cultural; e Tainá de Paula, mestre em Urbanismo, ativista pelo direito à moradia e vereadora do Rio de Janeiro. A mediação será feita por Martina Lersch, pesquisadora do PROPUR/UFRGS nos campos de conhecimento do Patrimônio Cultural Edificado e da História da Cidade e do Urbanismo.

A atividade integra a programação do projeto "Canteiro Vivo - Mulheres no Patrimônio", que também está promovendo a capacitação de mulheres na oficina gratuita de Conservação, Preservação e Zeladoria. O projeto é realizado pela ONG Mulher em Construção, em parceria com o Vila Flores e com o Estúdio Sarasá; tem apoio do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, do IAB-RS e da Escola Aberta - aescoa; e é executado através do Edital Criação e Formação - Diversidade das Culturas, com recursos da Lei n° 14.017/2020 - Aldir Blanc.

Em 2020, a primeira edição do FAZER foi composta por duas mesas que tiveram como ponto de partida a crise sanitária causada pelo coronavírus no Brasil e juntas reuniram mais de 4.500 visualizações.

Sobre as palestrantes

Flávia Sutelo é ecofeminista animalista, advogada e tem especialização em patrimônio e cultura. É coordenadora de projetos culturais no Estúdio Sarasá, onde difunde a zeladoria do patrimônio cultural e sua dimensão humana.

Isabel Kanan é arquiteta e urbanista graduada pela UFRGS, especialista em Arquitetura de Terra pelo CRAterre (França) e em Conservação Arquitetônica pelo Centro para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (Roma). Trabalhou no Iphan de 1984 até 2009, atuando na Divisão Técnica da Superintendência em Santa Catarina. Atualmente é responsável por laboratórios de restauro e projetos de pesquisa e membro especialista do ICOMOS/ISCEAH.

Tainá de Paula é arquiteta e urbanista, ativista das lutas urbanas, especialista em Patrimônio Cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e Mestre em Urbanismo pela UFRJ. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos de luta pela moradia como União de Moradia Popular (UMP) e Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). É membro da Comissão de Gênero do CAU-RJ, Conselheira do Centro de Defesa e Direitos Humanos Fundação Bento Rubião e da ONG Rede Nami e vereadora eleita no Rio de Janeiro.

Serviço

2º FAZER Patrimonial: Mulheres no Patrimônio

Dia 2 de julho (sexta-feira), às 10h

youtube.com/vilaflores Transmissão ao vivo em