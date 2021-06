Edital para obras do Quadrilátero Central prevê investimento de R$ 12,7 milhões

acessado aqui O edital para as obras do Quadrilátero Central prevê investimento de R$12,7 milhões para a qualificação de vias no Centro de Porto Alegre. Lançado nesta terça-feira, dia 8, o edital já está disponível e pode ser. O trabalho é financiado com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e tem prazo de 12 meses para conclusão após o início das obras.

A licitação irá prever a contratação de empresas para realizar obras no calçadão das ruas dos Andradas e Uruguai e a urbanização do Quadrilátero Central, a partir de projetos da empresa Encop Engenharia. A proposta é privilegiar a circulação de pedestres, ampliando as calçadas, qualificando as travessias, reduzindo barreiras de acessibilidade e melhorando a pavimentação em geral. Haverá, também, a implantação de novo mobiliário urbano, melhorias na iluminação pública e a ampliação do sistema de videomonitoramento.

As obras integram o Programa Orla POA, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos e operacionalizado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. A abertura dos envelopes será no dia 13 de julho, às 14h.

As obras ocorrerão nas seguintes vias:

Revitalização

Rua dos Andradas - trecho entre a rua General Câmara e a rua Marechal Floriano Peixoto: reforma completa do calçadão de pedestres

Rua dos Andradas - trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores: recuperação do pavimento histórico da via e reforma completa dos passeios

Rua Uruguai - trecho entre a rua dos Andradas e a rua Sete de Setembro: reforma completa do calçadão de pedestres

Urbanização

Rua Voluntários da Pátria - trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores: recuperação do pavimento do corredor de ônibus, reforma completa dos passeios

Rua Otávio Rocha - trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores: recuperação do pavimento da via, reforma completa dos passeios e qualificação do canteiro central

Rua General Vitorino – trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores: substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

Rua Doutor Flores - trecho entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria: substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

Rua Vigário José Inácio - trecho entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria: substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios e do calçadão de pedestres

Rua Marechal Floriano Peixoto - trecho entre a rua General Vitorino e a rua Otávio Rocha: substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

Avenida Borges de Medeiros - trecho entre a avenida Salgado Filho e a rua Sete de Setembro: substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios, qualificação do canteiro central e da Esquina Democrática