Em dois anos sem sacolas plásticas, Feiras Ecológicas da Redenção retiraram de circulação 2 milhões de embalagens

Em dois anos desde o início da retirada de sacolas plásticas das Feiras Ecológicas da Redenção em Porto Alegre, em maio de 2019, mais de 2 milhões de embalagens deixaram de ser distribuídas. Quem vai até uma das feiras realizadas na Avenida José Bonifácio nas manhãs de sábado leva suas próprias bolsas retornáveis. A informação é das assessorias da Feira Ecológica do Bom Fim, da Feira dos Agricultores Ecologistas e da Associação Agroecológica.

Os objetivos da retirada das sacolas plásticas são o de minimizar seu impacto negativo na natureza e gerar a reflexão sobre o destino dos resíduos e as consequências dos atos humanos no ecossistema, estimulando ainda a lógica de “pensar globalmente e agir localmente”. As sacolas plásticas invadiram o mercado na década de 70. Como podem levar até 400 anos para se decompor, todas as embalagens produzidas até hoje ainda estão – e se manterão – no ambiente por muito tempo, sendo decompostas em temidos microplásticos, que estão entre os principais poluentes dos oceanos. Em 30 anos pode haver mais plásticos que peixes nos mares se nenhuma atitude for tomada.

Confira abaixo o detalhamento da campanha que já evitou a distribuição de 2.047.920 de sacolas plásticas nas Feiras Ecológicas da Redenção.

Distribuição de sacolas retornáveis

Para comemorar este marco, a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE) e a Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) – juntas, o maior espaço de venda de orgânicos a céu aberto da América Latina –, em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre, realizam neste sábado, dia 5 de junho, a doação de sacolas retornáveis aos clientes. A data também marca a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

A distribuição ocorre em três horários – 7h, 10h e 12h – junto aos dois principais pórticos de acesso às feiras na Avenida José Bonifácio, localizados próximos à Avenida Osvaldo Aranha e à Rua Vieira de Castro. A atividade irá ocorrer evitando aglomerações e respeitando as normas de segurança sanitária. Desde o início da pandemia as feiras contam com monitores que cuidam e informam sobre o correto uso de mascaras e distanciamento.

Na ocasião, o Goethe-Institut irá lançar a agenda de Schnupperkurs (aulas experimentais) de alemão gratuitas, exclusivas para clientes das feiras, cuja temática serão os produtos orgânicos.

A Feira Ecológica do Menino Deus (FEMD), que integra a parceria com o Goethe-Institut, também fará distribuição de sacolas retornáveis durante a Semana do Meio Ambiente. As ações ocorrem na quarta-feira (9/6) e sábado (12/6).

Sacolômetro

Entenda a cifra de 2.047.920 sacolas plásticas que deixaram de ser distribuídas pelas Feiras Ecológicas da Redenção:

Número de bancas: 47 (FAE) e 91 (FEBF) = 138 bancas

Média de distribuição de sacolas por banca a cada sábado antes da campanha: 265 unidades

Etapa 1 – Feiras Ecológicas da Redenção lançam campanha Sábado Sem Sacolas Plástica. A ação consiste na conscientização o público e não distribuição de sacolas plásticas no último sábado de cada mês.

Período: 25 de maio de 2019 a 28 de dezembro de 2019

Quantidade de sábados: 8

Resultado: 292.560 sacolas plásticas a menos

Etapa 2 – Implementação das Feiras Sem Sacolas Plástica, não se distribuindo mais estas embalagens nas Feiras Ecológicas da Redenção todos os sábados.

Período: 04 de janeiro de 2020 a 28 de março de 2020

Quantidade de sábados: 13

Resultado: 475.410 sacolas plásticas a menos

Etapa 3 – Retorno da distribuição das sacolas plásticas por solicitação do Poder Público por causa do início da pandemia do COVID-19 (receio da transmissão do vírus ao manusear sacolas retornáveis)

Período: Abril a setembro de 2020

Cálculo não realizado nesse espaço de tempo, portanto, não contabilizado na conta final, mesmo com expressiva diminuição de uso de sacolas pelos frequentadores.

Etapa 4 – Retomada das Feiras Sem Sacolas Plástica nas Feiras Ecológicas da Redenção, aproveitando a participação da FAE e FEBF na Semana Lixo Zero 2020.

Período: Outubro de 2020 a maio de 2021

Quantidade de sábados: 35

Resultado: 1.279.950 sacolas plásticas a menos

TOTAL: 2.047.920

Linha do tempo de retirada das sacolas

Embrião da ideia, entre agosto de 2018 e abril de 2019, a FAE realizou uma campanha de conscientização, fazendo sorteios mensais de cestas orgânicas aos consumidores que já levavam sua sacola retornável.

A campanha Sábado Sem Sacola Plástica iniciou em 25 de maio de 2019 por meio de uma parceria entre a Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira Ecológica do Bom Fim, motivada pelo fato de que as 138 bancas que integram as unidades estavam entregando, em média, 265 sacolas por box a cada sábado, representando 36,5 mil sacolas por feira, somando cerca de 2 milhões de sacolas ao ano. A ação constituía na não distribuição de embalagens no último sábado de cada mês, somada à intensa campanha de conscientização dos frequentadores das feiras.

Em 4 de janeiro de 2020 foi realizada a retirada definitiva das sacolas plásticas nas Feiras Ecológicas da Redenção – ou seja, em todos os sábados –, após decisão em conjunto deliberada em dezembro do ano anterior.

Em abril de 2020, por conta das dúvidas geradas pela pandemia por Covid-19, o poder público municipal solicitou a retomada da distribuição das sacolas plásticas nas feiras. Esta medida perdurou até setembro, quando foi comprovado o baixíssimo risco de transmissão do vírus em superfícies de pano. Estima-se que, no período, 90% do público, já conscientizado, continuou a levar suas ecobags.

No mês de outubro 2020, durante a Semana Lixo Zero Porto Alegre e em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, as Feiras Ecológicas da Redenção retomaram a iniciativa de não distribuir sacolas plásticas nas unidades.

Em outubro de 2020, a Feira Ecológica do Menino Deus iniciou sua caminhada de retirada das sacolas plásticas.

Risco de contaminação

Pesquisa de 2020 publicada pelo "New England Journal of Medicine" apontou que o vírus da Covid-19 pode resistir por até três dias em superfícies como plástico. Ao fazer uso de uma sacola reutilizável, a manipulação por outras pessoas diminui drasticamente ou pode ser totalmente evitada. Após seu uso, as bolsas devem ser higienizadas.