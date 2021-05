Cidades atuam para ajudar a preservar biodiversidade

Indicadores ambientais têm apontado para riscos globais, segundo o relatório deste ano do Fórum Econômico Mundial. O alerta não é novo, tem se intensificado ano a ano. Em 2020, os cinco principais riscos globais eram relacionados ao meio ambiente. Em 2021, dividem o topo da lista com a preocupação com doenças infecciosas e armas de destruição em massa. A perda da biodiversidade, com "consequências irreversíveis para o meio ambiente, a humanidade e a atividade econômica, e uma destruição permanente do capital natural, em decorrência da extinção e/ou redução de espécies", é um dos indicadores que lideram a pesquisa de percepção de riscos.

A explicação ajuda a compreender o termo "curva da biodiversidade", em declínio com o desaparecimento de espécies vegetais e animais em todo o mundo. Reverter essa queda depende de estratégias integradas e a resposta passa também pelas cidades, explica Victor Ferraz, coordenador de biodiversidade do Iclei Brasil. O Iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de atendimento a governos locais e regionais com foco no desenvolvimento urbano sustentável.

Ferraz avalia que, quando o assunto é meio ambiente, "as cidades se apropriam mais da agenda de clima". Um exemplo, ele cita, é a adoção de ônibus elétricos na frota do transporte coletivo, prática que reduz a emissão de poluentes que prejudicam a qualidade do ar, além de contribuir para mitigar impactos do aquecimento global.

A compreensão da agenda da biodiversidade é mais difícil, segue Ferraz. O desafio é identificar o papel que os centros urbanos podem cumprir em relação a um assunto aparentemente distante - é comum pensar que diz respeito somente a florestas e grandes parques naturais -, mas que também faz parte das áreas urbanizadas.

"Com a pandemia, temos visto as áreas verdes dentro das cidades com relevância fundamental para a população urbana. O trabalho é de tentar trazer essa mentalidade para dentro da gestão pública. Apoiamos os municípios a entender, por exemplo, como incluir áreas protegidas dentro do planejamento", explica.

No sábado, 22 de maio, será celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade, data instituída pela ONU em 1992.

Soluções baseadas na natureza

Incorporar práticas de proteção à biodiversidade tem consequências positivas. Áreas arborizadas contribuem para melhorar a qualidade do ar ao reter o gás carbônico na atmosfera e liberar oxigênio. Com isso, diminui a ocorrência de problemas respiratórios, como a asma. Outra função das árvores é promover conforto térmico e reduzir as "ilhas de calor", que se formam em lugares com muitas construções e pouco arborizados, o que eleva a temperatura média na comparação com as partes mais "verdes" da cidade.

Estes são alguns exemplos e a lista segue. Além de criar espaços dedicados à natureza, como os cinturões verdes - parques, áreas de banhado ou hortas urbanas, para citar alguns casos -, outra forma de preservar a biodiversidade nas cidades é adotar formas de conter impactos ambientais com infraestrutura sustentável. Victor Ferraz, do Iclei, explica esse conceito: são as soluções baseadas na natureza.

Um exemplo é o "jardim de chuva", que consegue ampliar a permeabilidade, reter a água e direcionar o escoamento. Alternativa à infraestrutura cinza, de concreto, demanda obras de baixo custo que podem ser feitas em áreas pequenas, como uma vaga de estacionamento na rua, ou pouco usadas, como canteiros.