Um terreno municipal na Restinga, Zona Sul de Porto Alegre, poderá ser adquirido pela Cooperativa Habitacional Vida Nova. Formada pelas 438 famílias que ocupam a área desde 2015, a Cooperativa vai avaliar a oferta da prefeitura para adquirir a área pelo valor de R$3,2 milhões, definido pela Secretaria Municipal da Fazenda. O anúncio foi feito no local na manhã deste sábado, dia 8 de maio, pelo prefeito Sebastião Melo (MDB). Acompanhou a ação o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado (PP) e titulares de outras secretarias.

Ainda em 2015, a Procuradoria-Geral do Município ingressou com ação de reintegração de posse na Justiça. A situação passou a ser discutida no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), onde se passou a tratar da aquisição da área. Conforme a prefeitura, a área compreende parte do loteamento originalmente destinado ao Parque Industrial da Restinga, criado na década de 1990 para estimular a atração de empreendimentos e geração de empregos na região. A área está localizada entre a Estrada João Antônio da Silveira e a Estrada do Rincão, próximo do Hospital Restinga e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Restinga.