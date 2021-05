Guia online mapeia arquitetura de Porto Alegre

www.arqpoa.com.br Porto Alegre tem agora um guia online com conteúdo que preserva a história e memória de seu patrimônio arquitetônico, do clássico ao contemporâneo. Idealizado pelos arquitetos e urbanistas Rodrigo Poltosi e Vlademir Roman, da VRP Arquitetura Estratégica, o Guia Arqpoa () reúne textos, fotografias e informações sobre 100 obras arquitetônicas, urbanísticas, paisagísticas, históricas e culturais da cidade. No site é possível identificar o local no mapa da cidade e buscar informações de como chegar. Há ainda dados sobre a obra, como ano e período do projeto, estilo arquitetônico, tipo de uso (se institucional, residencial, cultural ou outros), se o patrimônio é protegido, além de um breve texto informativo.

O mapeamento parte dos edifícios e espaços públicos constantes na publicação impressa Guia de Arquitetura de Porto Alegre, lançada em 2017, e possibilita o incremento desta lista inicial com a colaboração de novos autores. O projeto foi desenvolvido a partir do Edital de Chamamento Público 003/2019 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), através do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RS) e de seus autores.

Conforme Poltosi e Roman, a constatação de que não havia nenhum guia que mostrasse, destacasse e analisasse sua arquitetura nos diversos períodos históricos e estilísticos motivou a organizar o material. Poltosi explica que se priorizou divulgar os locais que podem ser visitados, já que o Guia é direcionado principalmente aos moradores, turistas e visitantes da cidade. “Gostamos de frisar que além de prédios, há praças e exemplos de paisagismo e urbanismo, como é o caso do IAPI, inspirada no conceito de cidade-jardim”, completa, destacando que o projeto não está restrito a edificações.

A montagem do Guia levou em consideração os patrimônios já reconhecidos pelo poder público e o conhecimento dos idealizadores do projeto sobre a cidade. De uma lista inicial de 200 espaços, 100 foram selecionados. Uma das curiosidades destacada por Roman é “a quantidade de prédios antigos que receberam adições de um andar, ou até dois, acima da construção original, como o edifício que abriga a Secretaria da Fazenda”.