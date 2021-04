Contribuições

As próximas semanas serão dedicadas a receber sugestões e responder dúvidas. A essa etapa se agrega consulta sobre o estudo do Plano de Mobilidade do Centro. Os pedidos de reunião com a equipe responsável pelo Programa de Reabilitação podem ser feitos pelo e-mail [email protected] O prazo inicialmente previsto, de receber contribuições até o fim de abril, já está sendo revisto. A audiência pública e o envio de um projeto de lei para a Câmara ficarão para junho.

Muro da Mauá

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs e o Sindicato dos Engenheiros (Senge-RS) promovem na tarde de hoje, entre 14h e 17h, o workshop "Muro da Mauá: os desafios da integração com a cidade". A transmissão será através do Facebook e do Youtube do Sindicato.

Debate

Também hoje, às 19h30min, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) transmite na sua página do Facebook um debate sobre o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre.