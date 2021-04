Rota dos Portais formará roteiro turístico local na Zona Sul de Porto Alegre

Na Zona Sul de Porto Alegre, parte da orla do Guaíba não tem calçadão contínuo, como no Centro, ou a grande faixa de areia que caracteriza o bairro Ipanema. Nesses lugares, o contato com as águas se dá por terrenos ao fim de algumas ruas, em áreas chamadas de portais. É em oito desses portais que serão instaladas novas estruturas como bancos e escadaria, com a proposta de formar um roteiro turístico local: a Rota dos Portais. A iniciativa é liderada pelo Grupo Prontosul, em parceria com a KS Arquitetos e um consórcio de empresas da Zona Sul.

“A ideia da revitalização dos portais é de trazer um ambiente saudável para as pessoas no bairro. Hoje a arquitetura é muito voltada para a cidade e queremos criar uma arquitetura para o Guaíba, para mostrar as nossas belezas naturais”, explica Hassann Akmed, diretor-geral da empresa.

Neste sábado, dia 10 de abril, o prefeito Sebastião Melo (MDB) esteve no Portal Dona Irena, no bairro Tristeza, já revitalizado e adotado pelo Grupo Prontosul em 2018. "Esses espaços de contemplação ao Guaíba são maravilhosos, mas precisam ser ocupados e cuidados pelas pessoas. Tenho o desejo de multiplicar ações de parceria desse tipo por mais e mais lugares da nossa capital", declarou Melo.

A proposta apresentada ao prefeito possibilitará que os portais recebam intervenções urbanísticas para a construção de espaços com vista para o Guaíba e acesso à areia. Além disso, o projeto prevê obras para conter a erosão e melhorar o sistema de esgoto. Após as intervenções, serão buscados novos parceiros para adoção dos portais.

Comunidade pede informações sobre uso das áreas

Preocupados com o impacto da reforma dos portais, como aumento no fluxo de pessoas e veículos, moradores do bairro Vila Conceição entregaram ao prefeito Sebastião Melo um documento com reivindicações, especialmente de acesso à informação sobre a adoção e a manutenção dos espaços.

Assinado por cinco moradores representando a comunidade, o documento faz referência à Prainha do Cachimbo, um dos portais previstos no projeto. “Nossa principal preocupação é que os portais tenham prioridade contemplativa”, explica Jairo Raymundo. A justificativa é sustentada a partir do histórico de ocupação do local sem respeito, por exemplo, ao horário de silêncio.

Morador do bairro e conselheiro da Região de Planejamento 6 no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, Luiz Gomes destaca que essa área tem características de uso local, diferente do perfil de turismo de massa da Orla Moacyr Scliar (trecho ao lado do Gasômetro). A Gomes, os arquitetos que farão as intervenções garantiram que a definição dos projetos será feita a partir de conversa com a comunidade.

Saiba onde ficam os portais do Guaíba:

- Portal Armando Barbedo - Urbanizado em 2018, o espaço já é adotado pela empresa Prontosul

- Portal Vicente Faillace

- Portal Dr. Barcelos

- Portal Otto Niemeyer

- Portal Almirante Câmara

- Portal Mário Totta

- Portal Padre João Batista Reus

- Portal Vila Conceição