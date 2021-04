O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS) está promovendo o Seminário Políticas Públicas de Saneamento Básico: perspectivas para atendimento dos direitos humanos e do ODS 6 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A proposta é proporcionar ao público um debate aprofundado sobre as transformações, decorrentes do cenário econômico e político, que impactam a Política Nacional de Saneamento Básico no país. O Seminário envolve uma parceria entre o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas do Programa de Pós Graduação em Urbanismo da UFRJ e o ONDAS, e conta com o apoio financeiro da FAPERJ.





Nesta quarta-feira, dia 7 de abril, o tema da palestra é "Abertura de capital de empresas públicas de saneamento, remuneração dos acionistas e impactos na garantia do direito humano à água". Com palestras semanais que iniciaram em março e seguem até o fim de abril, o Seminário tem como tema central e unificador os impasses enfrentados para implementar no Brasil o Direito Humano à Água e ao Saneamento e atender o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de número 6: ODS 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.