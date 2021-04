Saneamento

O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas) promove hoje a palestra online "Abertura de capital de empresas públicas de saneamento, remuneração dos acionistas e impactos na garantia do direito humano à água". Mais informações no blog.

Entidades ambientalistas

Em abril, duas entidades de referência na luta ambientalista do Rio Grande do Sul fazem aniversário. O dia 27 marca os 50 anos de fundação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural - Agapan, pioneira nessa pauta no Brasil. E hoje, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais - InGá completa 22 anos e comemora com live a partir das 18h30min no facebook (link está no blog).

Demhab

Está em debate na prefeitura de Porto Alegre a reestruturação do Departamento Municipal de Habitação, o Demhab. Uma discussão entre os servidores vai se desenvolver durante o mês de abril e deve resultar em proposta a ser validada pelo Executivo para embasar um projeto de lei. Criado em 1965 para gerir a política habitacional, o Demhab está vinculado desde janeiro à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.