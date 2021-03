Centro de Porto Alegre terá mudança nas regras para construção

Uma proposta de planejamento específico para o Centro Histórico de Porto Alegre deve chegar na Câmara Municipal até maio, a tempo de cumprir o prazo de até 40 dias para esse envio definido pelo prefeito Sebastião Melo (MDB). "Será um plano específico para atrair investimento", resumiu Melo sobre o projeto, em fala na Federasul há uma semana.

Germano Bremm, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade - a pasta é responsável pelo planejamento urbano na Capital - explica que se trata de um regramento próprio. "O Plano Diretor tem amarras que impossibilitam a transformação do Centro; se não trabalhar a revisão dos parâmetros legais, não se viabiliza economicamente", afirma.

Dentre as mudanças previstas estão o aumento do índice construtivo (quantas vezes pode construir em relação à área do terreno) e a definição de gabarito, que é a altura máxima da construção, por quarteirão. A prefeitura pretende ainda propor a troca de índice por contrapartida - por exemplo, para produção de habitação de interesse social ou investimento na região.

A alteração de índice é o que deve gerar maior impacto às construtoras que queiram apostar em novos edifícios. Hoje o potencial é limitado a três vezes o tamanho do lote (mediante compra do chamado Solo Criado). Por ser a região mais antiga da cidade, muitas das construções são anteriores ao atual regramento e ultrapassam esse potencial.

Pela proposta que a prefeitura está elaborando, o índice básico permanecerá o mesmo (hoje é 2,4) e o gabarito vai ser definido por quarteirão, a partir das edificações mais altas - ou seja, a tendência é considerar o aproveitamento do terreno da época de construção dos seus vizinhos mais próximos. Bremm aponta que isso "organiza a paisagem urbana". Outra consequência será facilitar a ocupação dos terrenos vazios.

A proposta se vale da definição dada pelo Plano Diretor ainda em 1999, que considera o Centro Histórico como uma das Áreas de Revitalização da cidade que "devam ter tratamento diferenciado a fim de valorizar suas peculiaridades, características e inter-relações". Algumas das outras são a orla do Guaíba, o 4º Distrito e o Cais do Porto.

Essas áreas devem ser instituídas por lei e detalhadas por resolução do Conselho Municipal do Plano Diretor, responsável por apreciar projetos especiais. A primeira apresentação será amanhã, às 18h, em reunião do conselho, transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria no YouTube.





Inspiração vem do programa Viva o Centro