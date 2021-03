Entidades questionam Governo sobre orçamento para o Censo 2021

redução de recursos para o levantamento Divulgada neste domingo, uma nota assinada por mais de 50 entidades de representação profissional e de planejamento urbano e regional, com âmbito local e nacional, afirma a importância da realização do Censo Demográfico e questiona o Governo Federal pelado IBGE em 2021.

No documento, o Censo é apontado como instrumento capaz de coletar dados que permitem à sociedade acompanhar a implantação das políticas públicas. É por meio de indicadores como os coletados pelo levantamento decenal (previsto inicialmente para 2020 e postergado devido à pandemia) que o poder público pode reconhecer os problemas, planejar e direcionar investimentos.

ex-presidentes do IBGE divulgaram carta A nota pede a restituição do orçamento previsto para o Censo 2021. Na semana passada,em defesa de Censo.

Confira a íntegra da nota:

NOTA PÚBLICA

Entidades de representação profissional e de planejamento urbano e regional afirmam a importância do CENSO 2021 e questionam o Governo sobre orçamento

É inaceitável a descontinuidade de investimentos em políticas públicas que garantam a justa utilização da riqueza produzida no Brasil e a redução de desigualdades.

Observamos estarrecidas a redução dos recursos utilizados pelo IBGE no Censo decenal e consideramos que esta decisão equivocada, aprovada dia 26/03/2021, configura-se como uma pá de cal no planejamento, na implantação e no acompanhamento de políticas públicas que impactam a vida dos cidadãos brasileiros. Não conhecer profundamente a realidade atual impedirá a implantação de planos, programas e projetos urgentes e necessários para a construção de uma Nação justa e equitativa.

É inaceitável que o Ministério da Economia corrobore com uma prática que apequena o planejamento governamental por absoluta falta de dados atualizados e consolidados.

Esta notícia é ainda mais impactante no momento em que mais de 300 mil brasileiros foram vítimas fatais da pandemia do Covid-19. A necessidade de retomar os investimentos em saúde, saneamento e habitação, entre outras políticas sociais que sofrem forte retração de investimentos públicos desde 2017, é premente.

Um país sério e comprometido com a soberania nacional e com o bem-estar da sua população valoriza a ciência, a produção de dados e investe em planejamento para fazer face aos instrumentos de produção de justiça social. O abandono da contagem decenal do Censo significa um golpe mortal em um instrumento que, pelos meios legais, garante à sociedade brasileira o conhecimento de seus reais problemas.

Reiteramos a necessidade das entidades de planejamento, urbanismo, ensino e ciência estarem unidas na exigência ao governo federal de restituição do orçamento do CENSO 2021, tendo em vista as danosas consequências para o nosso país, com vistas a garantir sua realização tão logo as condições sanitárias venham a permitir.

28 de Março de 2021.

