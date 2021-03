Congresso Mundial de Arquitetos inicia com programação online

Teve início esta semana o 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO. Promovido a cada três anos, desde 1948, pela União Internacional de Arquitetos, o evento é o maior da arquitetura e do urbanismo no mundo. Esta é a primeira vez que se realiza no Brasil.

Marcado inicialmente para julho de 2020, o Congresso Mundial de Arquitetos teve que ser transferido para este ano em razão da pandemia do Covid-19. E, para garantir a participação de pessoas do mundo inteiro, além das atividades presenciais, previstas para julho, está sendo realizado também em formato digital, a partir de 22 de março.

Para os Congressistas, o conteúdo digital será enriquecido com: ArchiTalks – palestras de até 20 minutos – de mais de 50 expoentes globais da arquitetura e do urbanismo; sessões especiais da União Internacional de Arquitetos; premiações; programas de entidades parceiras e a transmissão ao vivo das atividades presenciais realizadas em julho.

Outra novidade, que condiz com o caráter democrático do evento, é que parte do conteúdo será disponibilizada de forma aberta. A partir de março, a cada mês, o UIA2021RIO promoverá Semanas Abertas com debates em série, culminando em lives – sempre disponibilizadas gratuitamente.

O UIA2021RIO teve início em 22 de março com a Semana Aberta Fragilidades e Desigualdades. A abertura oficial do evento contou com apresentação artística em vídeo e depoimentos dos organizadores do Congresso, entre eles, o presidente da UIA, Thomas Vonier, e a Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay.

Ao longo da primeira semana serão realizados três debates, um por dia, e uma live, consolidando as principais questões abordadas nos debates. O primeiro, com o título “Arquitetura da Inclusão Social”, reuniu a arquiteta suíça Fabienne Hoelzel, a socióloga carioca Maria Alice Rezende de Carvalho e a jornalista Mariana Barros, da plataforma Cidades21, que fez a moderação.

Na sequência, a palestra “O que é mesmo periferia?”, teve apresentação do arquiteto Alfredo Brillembourg, que comanda o Urban-Think Tank (U-TT), escritório de design interdisciplinar em Caracas, na Venezuela. A atividade foi conduzida pelo arquiteto Fernando Serapião, editor da revista Monolito.

O terceiro debate trata especificamente da “Arquitetura na Favela” e conta com nomes os arquitetos Alejandro Echeverri, com atuação em intervenção urbana e social em Medelín, e Jorge Jáuregui, que há mais de 30 anos trabalha no Rio de Janeiro. A moderação é a também arquiteta e editora da revista Projeto, Evelise Grunow. A Live da Semana reunirá Fabienne Hoelzel, Alfredo Brillembourg e Adriana Levisky, arquiteta de São Paulo. A moderação ficará a cargo do vice-presidente do IAB para relações UIA2021RIO, Nivaldo Andrade.