O Centro Histórico de Porto Alegre que a cidade deseja

O Centro Histórico - nome do bairro que não fica no centro geográfico e sim numa península à margem do Guaíba - acompanha Porto Alegre desde a sua formação, antes mesmo de se tornar cidade. Ou seja, é habitado há mais tempo do que os oficiais 249 anos que a cidade vai completar na próxima sexta-feira. Neste ponto da cidade, as primeiras moradias foram instaladas e se desenvolveram o comércio e a indústria.

Hoje sede administrativa dos governos municipal e estadual, o Centro Histórico de Porto Alegre está no radar do prefeito Sebastião Melo para receber intervenções com foco na sua revitalização. O secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, é o encarregado de conduzir os trabalhos, o que garante que fará em parceria com a comunidade e com a iniciativa privada.

"A abordagem será ampla, integral e transversal a todas as áreas do governo que tenham interface com o Centro", explica Schirmer, citando como exemplos a mobilidade urbana, a segurança, o desenvolvimento econômico, mobiliário urbano, limpeza e manutenção de áreas públicas. A partir do levantamento dessas demandas é que se definirão as metas de atendimento.

O secretário informa que os dados ainda não estão compilados e ele espera ter isso até abril, quando quer realizar um encontro com a temática "O Centro que queremos", reunindo entidades, empresas e pessoas que vivem ou circulam pela região.

Antes disso, já estão em andamento ações como reforma e manutenção de viadutos e parcerias pontuais - aquelas que não dependem de licitação, como a adoção de praças - a começar pela Praça Montevidéu, onde fica o Paço Municipal. O Grupo Zaffari e a incorporadora e construtora Melnick vão bancar a reforma da Fonte Talavera de la Reina.

Paralelo a isso, a revisão do Plano Diretor que está em curso desde a gestão passada deve incluir um plano estratégico para o Centro, com revisão das regras para construção e ocupação. Para o futuro, a população pode esperar ainda debates sobre aumentar o adensamento e revisão do uso das vias, com alargamento das calçadas e redução da área de estacionamento. "Vias urbanas são para transitar, não para estacionar", sustenta Schirmer.

Pontos-chave da revitalização

Cais Mauá

A intenção de dar um novo uso ao Cais Mauá tem mais de três décadas. Em 2019, com o rompimento de contrato do governo do Estado com o consórcio que em 2010 havia se comprometido com obras naquela área, mas nada realizou, o que se aguarda é novo estudo de viabilidade econômica, que vai embasar a licitação para concessão e venda de uma parte da antiga área portuária no Centro Histórico.

Até o fim do mês deve ser conhecida a consultoria que irá estruturar o projeto, prazo que representa atraso em relação ao cronograma inicial, que previa esta etapa até 8 de março. A contratação fica a cargo do BNDES, que tem acordo de cooperação técnica com o governo para a modelagem da concessão. A previsão é lançar o novo edital em dezembro. Secretário extraordinário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto explica que tanto a consultoria quanto o custo do BNDES serão pagos pelo vencedor do edital.

Assim como aconteceu em 2010, setores da sociedade, em especial os ligados à cultura, reivindicam maior participação na decisão do destino que se dará aos antigos armazéns e aos terrenos do Cais. Na sexta-feira passada, um evento online marcou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Cais do Porto, na Câmara Municipal. A proposta é garantir o debate público sobre o uso do Cais Mauá.