Secretaria de Obras e Habitação divulga lista de inscritos para processo seletivo

A Comissão Gestora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Obras e Habitação homologou a lista dos candidatos e das candidatas inscritos(as) na seleção emergencial da pasta. Tendo em vista o que consta na Lei 15.578/2020, serão selecionados 85 profissionais para as áreas de Arquitetura e Engenharia.

A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (15/03), entre as páginas 65 e 90. O documento é assinado pela Presidente da Comissão Gestora, Caroline Rigon Benedetti e pelo secretário de Obras e Habitação, José Stédile.

Com relação à homologação das inscrições, o candidato poderá interpor recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar de terça-feira (16/03), conforme item 8.1 dos Editais da Contratação Emergencial.

Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Gestora, mediante preenchimento do requerimento encaminhado através de protocolo junto à Divisão de Recursos Humanos da SOP. O registro deverá ser feito de maneira presencial, no 3 º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Avenida Borges de Medeiros, 1501, das 9h às 14h.

O processo de seleção é fruto da decisão contida na Lei Estadual nº 15.578, de 30 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar, de forma emergencial e por período determinado, profissionais para a Secretaria de Obras Públicas e Habitação (SOP) e para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).