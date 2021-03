Incêndio atinge cinco casas no 4º Distrito

Cinco casas foram atingidas por incêndio neste sábado, dia 13, em lugar conhecido como Carandiru, na Vila Farrapos, área do 4º Distrito de Porto Alegre. O lugar é chamado de Casa de Passagem e abriga famílias que foram removidas, pela prefeitura, de locais classificados como “zonas de risco” desde a época das obras da Copa. Embora pensado como espaço provisório, ainda abriga famílias que aguardam por unidades habitacionais.

Conforme a comunidade, até o fim da tarde de sábado a Defesa Civil entregou colchões aos moradores que tiveram suas casas atingidas. No momento, a comunidade pede ajuda como roupas e alimentos, especialmente para as sete crianças desabrigadas, com idades entre dois 2 anos a 12 anos de idade, que ficaram apenas com a roupa do corpo. Uma criança precisa de leite especial para se alimentar.

Doações que a comunidade precisa neste momento:

Alimentos;

Material de higiene;

Fraldas;

Leite;

Roupas;

Calçados;

EPIs;

Material de construção, telhas, fogão, botijão, cama.

Contato: Lidiane 51 981161605