Zaffari Nilópolis é aprovado no Conselho do Plano Diretor

Foi aprovado no Conselho do Plano Diretor o projeto para a construção de um supermercado Zaffari na avenida Nilópolis, no bairro Petrópolis, onde hoje tem uma loja da rede Nacional. Como o projeto tramita em regime prioritário, o que garantiu que avançasse mais rapidamente em setores da prefeitura de Porto Alegre nos últimos meses, as obras devem começar em um ano após a emissão da licença de instalação, próxima etapa do trâmite.

A proposta não conquistou unanimidade - foram 15 votos favoráveis, oito contrários e uma abstenção. O principal argumento contra é a criação da figura urbanística até então inexistente em Porto Alegre: a previsão de “trasladar” a área construída do atual supermercado para outra parte do mesmo terreno. Isso porque a legislação atual não permite a construção de prédio para essa atividade com o mesmo tamanho do hoje existente.

O impedimento consta em lei municipal de 2001, alterada em 2005, que limita o porte de novas lojas de varejo de gêneros alimentícios em 2,5 mil m². O Nacional da Encol, como é conhecido o supermercado existente no terreno hoje, tem quase 4,5 mil m². A solução apresentada pelo empreendedor é demolir o prédio que existe hoje e construir outro com o mesmo tamanho, mas no padrão Zaffari. Isso está sendo tratado no parecer da prefeitura como "trasladação".

Apontando ilegalidade no ato, conselheiros devem questionar a decisão do plenário junto ao Ministério Público Estadual.