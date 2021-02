Reginaldo Pujol vai assessorar prefeito na revisão do Plano Diretor

O ex-vereador Reginaldo Pujol (DEM) será assessor especial do prefeito no processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) na manhã desta quinta-feira, dia 4, em sua conta no Facebook.

“Com oito mandatos na Câmara, Pujol é um dos mais experientes líderes políticos na nossa cidade e terá um papel fundamental nesse tema que é de extrema relevância e exige muito trabalho e atenção por parte do governo”, escreveu Melo.

Pujol tem 81 anos e era vereador em 1979, ano em que foi instituído o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em Porto Alegre. Também participou dos debates para a elaboração do novo plano em 1999, que incorporou o termo “ambiental”, e da revisão em 2009.

“Quando recebi o convite, raciocinei rápido. Dentro da minha posição de não parar e continuar sendo útil à sociedade, não tinha outra saída a não ser aceitar a missão e cumprir da melhor maneira possível”, declarou à Coluna. E brincou que “estava na fila do Sine” - Pujol foi candidato a nova reeleição em 2020, ano em que presidiu a Câmara, e ficou como primeiro suplente do DEM.

Conforme Pujol, seu trabalho será auxiliar na organização dos setores envolvidos na revisão e no intercâmbio de informações com a Câmara, em paralelo ao trabalho feito pelo secretário de Governança, Cássio Trogildo (PTB), “para que os trabalhos já iniciados possam avançar o mais rápido possível”. Pelo cronograma da prefeitura, o projeto de lei com a revisão do Plano Diretor deve chegar ao Legislativo em 2023.

Reconhecendo que as prioridades do governo estão em outro campo - enfrentamento à pandemia, solução para o transporte coletivo e reforma da previdência dos servidores -, Pujol sustenta que “tudo isso não afasta a necessidade de que algumas coisas complementares continuem sendo feitas”.

“O Plano Diretor, por ser uma medida geral, inclui atividades na atuação econômica e tudo o que uma administração busca alcançar. A administração Melo e (vice-prefeito) Ricardo Gomes (DEM) reconhece que fora da atividade econômica não há nenhuma perspectiva favorável no cenário brasileiro. Medidas entre as quais as que passam pelo Plano Diretor”, completa.