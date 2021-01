Um material produzido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) reúne 51 projetos e planos que respondem, por meio de soluções arquitetônicas, cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O "Guia IAB para a Agenda 2030" foi lançado em evento virtual neste sábado, dia 30, e é inspirado na publicação de mesmo nome elaborada pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) em 2019.

A proposta do IAB é lançar novas edições do guia a cada ano até 2030, informa Cid Blanco Jr. representante do IAB na Comissão da UIA de Acompanhamento dos ODS. Uma nova versão será lançada no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que se realizará em julho deste ano no Rio de Janeiro. As inscrições para a próxima chamada de projetos e planos abrem no dia 1 de março. Para isso, serão selecionados trabalhos profissionais brasileiros, residentes no Brasil ou no exterior.

na live "A Agenda 2030 faz parte do nosso cotidiano como profissionais e como cidadãos, e portanto devemos continuar fazendo esse debate de maneira transversal", disse Cid Blancode sábado.

SOBRE O IAB

Fundado no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1921, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), é a mais antiga das entidades brasileiras dedicadas à arquitetura, ao urbanismo e ao exercício da profissão. Tem por finalidade congregar os arquitetos e as arquitetas em defesa da profissão e para o desenvolvimento dos profissionais da Arquitetura e do Urbanismo em todos os seus campos de atuação.

O evento do dia 30 fez parte da agenda de comemoração dos 100 anos do Instituto.