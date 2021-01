Camila Nunes, suplente de vereadora pelo MDB e filha do deputado federal Bibo Nunes (PSL) é a nova secretária adjunta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. A nomeação está em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre desta sexta-feira, dia 22. No documento também consta a exoneração do mesmo cargo na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, função exercida por Camila desde o início da gestão.