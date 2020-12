Cidade de 15 minutos é proposta pós-pandemia

Um conceito urbanístico que começou a ser debatido no início deste ano, antes da Covid-19 se tornar uma preocupação mundial, ganhou força ao longo de 2020 e parece fazer ainda mais sentido para a vida nas cidades pós-pandemia. É a proposta da cidade de 15 minutos, teorizada pelo urbanista Carlos Moreno e aposta da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, na sua campanha à reeleição no início do ano.

O conceito sugere que 15 minutos seja o tempo máximo de deslocamento de uma pessoa de casa até o trabalho ou a serviços básicos do dia a dia, como saúde, educação, cultura e lazer, usando locomoção ativa (ou seja, não motorizada) - caminhada ou bicicleta, por exemplo. A viabilidade desse modelo se daria com a criação de novas centralidades em áreas urbanas já existentes, a partir do estímulo ao uso misto de atividades.

O ganho para as pessoas, projeta o urbanista, é o melhor aproveitamento do tempo e menor geração de tráfego com a redução dos deslocamentos. Como consequência, a redução na emissão de poluentes a longo prazo é um caminho para conter o aquecimento global.

A proposta de Moreno se diferencia de teorias anteriores, como o urbanismo moderno do início do século XX, marcado pelo zoneamento da cidade por funções e que separava as pessoas das suas necessidades cotidianas. Esse é o modelo que influenciou a formação de muitas cidades e marcou o processo de urbanização do Brasil.

Em vídeo gravado para a plataforma TED em outubro, Moreno explica que o propósito do novo conceito é "garantir que todas as pessoas, as que moram no centro e as que moram nas periferias, tenham acesso aos principais serviços nas proximidades". Ele explica que em Paris o poder público local estimula a descentralização com a criação de novos serviços para diferentes áreas da cidade, instalação de mais ciclovias e incentivo ao comércio local.

A ideia de desenvolver novas centralidades urbanas pautou algumas propostas eleitorais em Porto Alegre e deve ser retomada na revisão do Plano Diretor da Capital. Além do poder público, ações da iniciativa privada podem estimular esse movimento.

Projeto quer incorporar serviços ao bairro Três Figueiras

O conceito da cidade de 15 minutos está na concepção do Magno, o primeiro residencial sênior de alto padrão do Brasil que será instalado no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Quem explica o é Eduardo Fonseca - CEO da ABF Developments, incorporadora do empreendimento. O terreno abriga uma das árvores que dá nome ao bairro e, para seguir a característica arquitetônica da vizinhança (que é de baixa altura), os 114 apartamentos e as áreas de atendimento e convívio serão distribuídos em cinco andares. Diferente do que é imaginado para residenciais voltados à terceira idade, distante das áreas urbanas, a proposta do Magno é aproximar o projeto - e os residentes - da vida no bairro. "Terá um café aberto ao público, faz parte da ideia de convívio intergeracional. Qualquer pessoa poderá acessar", exemplifica Fonseca. Ou seja, o espaço de convívio atenderá a uma demanda do bairro e servirá como estímulo à socialização.

Novo bairro em Guaíba tem acesso a serviços da cidade

Em Guaíba, a proposta para aproximar moradia e serviços surge com um bairro criado do zero na região central. O Altos da Figueira já tem um hotel Ibis e um edifício residencial com lojas comerciais. Também no local ficará o condomínio residencial Reserva das Figueiras, que está concluindo a primeira de quatro fases de venda dos lotes. Diretor da incorporadora Pinenge, responsável pelo projeto do bairro e do condomínio, o engenheiro Marcos Pinheiro chama a atenção para a proximidade com "a cidade que já existe". O destaque é importante, pois diferencia esse empreendimento do que é comum a bairros planejados, que geralmente se instalam em regiões afastadas, onde existe a oferta de amplos terrenos, mas geralmente desabastecidos de infraestrutura básica. Pinheiro conta que preservar a vegetação que forma um cinturão verde no entorno do empreendimento, embora reduza a área de implantação dos lotes, foi uma aposta na qualidade do projeto. A orientação para construir nos limites do condomínio, que prevê ocupação de até 50% da área do lote, também tem esse propósito. Assim, responde a outra demanda da pandemia, além da proximidade com serviços: a busca por espaços privativos maiores, que privilegiam o convívio familiar e a necessidade de home office.

As figueiras

Em Guaíba, figueira centenária está incorporada a empreendimento

