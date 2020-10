Lei Orçamentária de Porto Alegre foi reprovada por unanimidade pelo Conselho do OP

Nenhuma das demandas priorizadas nas assembleias do Orçamento Participativo (OP) no ano passado integram a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 da prefeitura de Porto Alegre, entregue pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) na manhã desta quinta-feira, dia 15, para a Câmara Municipal.

A decisão de não incluir na LOA a deliberação das assembleias foi tomada sem conhecimento de conselheiros e delegados que fazem a ponte entre a comunidade e o poder público. Estes ficaram sabendo da alteração somente dois dias antes do envio à Câmara, na reunião do Conselho do Orçamento Participativo (COP) desta terça, dia 13, quando a LOA foi apresentada - e reprovada por unanimidade.

Kelly Ramos da Silva, conselheira pela Restinga e membro da coordenação do COP, acusa o documento apresentado pelo governo de ser “uma LOA às escuras que não é pedido de ninguém”. Ainda, aponta que o Executivo não cumpriu com sua parte de enviar o documento com antecedência, para avaliação pelos conselheiros.

Em gestões anteriores, continua Kelly, a LOA era apresentada com antecedência, havia abertura para debater as demandas contempladas e até mesmo propor alteração para contemplar todas as regiões. “Este governo não leva o OP em consideração. Antes se discutia a LOA, hoje nos apresentam”, afirma.

Os representantes do governo na reunião do COP alegaram que as secretarias municipais não responderam em tempo hábil sobre a viabilidade técnica e financeira para a execução das demandas priorizadas em 2019. Assim, o governo optou por incluir no documento orçamentário as demandas de anos anteriores que entende ter capacidade de realizar.

“O problema é a decisão unilateral do governo. Por que não chamaram os conselheiros para conversar sobre essas demandas, saber se são úteis?”, questiona Diogo Schmidt, conselheiro pela região Leste. Parte da nova geração do OP, Schmidt completa que a falta de diálogo com as comunidades “vai contra o que está na base do Orçamento Participativo”.

Os R$ 226,3 milhões previstos para atender demandas do Orçamento Participativo no próximo ano contemplam o que está nos planos de investimento, mas de anos anteriores. Respondendo pelo governo, o diretor de Democracia Participativa e Cidadã Lucas Vasconcellos alegou que “algumas regiões não tiveram nenhuma demanda contemplada dentro dos cortes de orçamento para equilíbrio do orçamento”, já que o valor destinado ao OP representa “a verba possível e cruzamento com o que cada secretaria e departamento teria capacidade de executar no próximo ano”.

Por sua vez, conselheiros dizem estranhar o que foi escolhido pela prefeitura. É o que diz de Maria de Lurdes Ribeiro, conselheira da região Noroeste: “nossa região não foi contemplada com nada. E vem dizer que viaduto da Cristóvão é demanda, mas não pedimos isso”, afirma.

Essa é uma das obras de infraestrutura viária que figura como entrega do Orçamento Participativo para o próximo ano. Na conta da prefeitura também está R$ 3,7 mi para “continuidade do projeto Orla do Guaíba”, além de “obras da copa 2014” no complexo da Rodoviária, na Av. Tronco e na Av. Severo Dullius.

trincheira da Av. Ceará inaugurada com buzinaço Até obra já entregue tem reserva de recurso via OP para o próximo ano: é o caso da, concluída em março deste ano e. O power point de 8 páginas apresentado aos conselheiros não especifica o que precisa ser feito em cada caso.

cancelar as assembleias reavaliassem o passivo Conselheira da região Cristal, Jurema Barbosa convida os colegas de COP a “admitir que temos certa responsabilidade quando, no primeiro ano (do governo Marchezan), aceitamos ser parceiros de não fazer demandas novas e resgatar demandas antigas”. A referência é à decisão do prefeito, ainda em 2017, dee pedir que as comunidades, que deveria ser atendido antes de novas demandas serem eleitas.

“Se fosse cumprido o que foi acordado, resgatamos regularização, creche, posto de saúde”, continua, Jurema. Contudo, nenhuma das demandas foi atendida pela gestão. Orley Silveira, também conselheiro pela Cristal, lamenta que “em quatro anos perdemos tudo que a gente conquistou (até então) e o OP ficou para ‘inglês ver’. Não temos mais voz. Perdemos noites de sono e de estar com a família para no fim do ano, na hora de botar no papel, não sermos respeitados”.

A Lei Orçamentária Anual é a peça legal que prevê todas as receitas e fixa todas as despesas do governo municipal. A vigência é anual e a iniciativa é sempre do chefe do poder Executivo. Deve ser elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O projeto de lei deve ser enviado à Câmara Municipal até 15 de outubro, sendo votado até o dia 5 de dezembro e devolvido à sanção do prefeito até 15 de dezembro de cada ano.