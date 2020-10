Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Fernanda Melchionna (PSOL) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Criará o Orçamento Participativo Deliberativo - conceitualmente, avança da participação popular à decisão efetiva sobre políticas públicas. “Desde que nasceu, o OP debate parte do orçamento. Queremos que seja deliberativo para debater o conjunto de prioridades”, explica. Para cumprir a promessa de governar com participação popular, Fernanda quer realizar um congresso da cidade para decidir o rumo da gestão, instituir a administração regional com representantes eleitos nas comunidades e garantir que secretários municipais despachem das periferias.