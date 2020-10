Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Gustavo Paim (PP) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Como vice-prefeito, manteve a tradição de governos anteriores de ir às assembleias e fóruns, prática que não foi seguida pelo prefeito. Aponta que a relação entre poder público e população via OP acontece via lideranças comunitárias e com a presença do governo nas comunidades. Sustenta que a marca da participação “é patrimônio da cidade” e defende que o OP “tem potencial de atrair investimento por meio de organismos internacionais e órgãos de fomento que olhem para Porto Alegre como ambiente de investimento e qualificação a partir da sua história de abertura à participação cidadã”.