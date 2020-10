Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

José Fortunati (PTB) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Quer reestruturar o OP “por entender que é um grande instrumento de democracia participativa que permite que comunidades mais carentes tenham voz junto à gestão pública”. Promete reproduzir em Porto Alegre práticas de OP realizadas em outros países, a exemplo de plataforma desenvolvida em Madri para a participação digital (que foi notícia no JC à época). “Vamos agregar para viabilizar a ampliação do OP”, defende, mas com ressalva de manter as atividades presenciais, pois “não é simplesmente um clique que decido o que é importante para a comunidade”.