Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Júlio Flores (PSTU) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Para o PSTU, o OP foi “uma domesticação do movimento operário e popular da cidade”, ao limitar o percentual do orçamento sobre o qual a população pode decidir. “Sempre defendemos que houvesse definição sobre 100% do orçamento”, afirma. Júlio Flores acusa o governo hoje que “diz que ouve (a população), mas não leva em consideração na implementação dos recursos e nas decisões da cidade”. Por isso, promete avançar na proposta de decisão popular sobre o orçamento público e afirma que “os conselhos populares vão governar a cidade e decidir tudo”.