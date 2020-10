Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Luiz Delvair Martins Barros (PCO) não cita o OP no programa de governo

Sem proposta formalizada para o OP, defende que seja articulado e controlado pelos trabalhadores. Avalia que no início o OP dialogava com a classe trabalhadora, mas que hoje “é controlado pela elite da população, pelos partidos e seus assessores”. Refuta o caráter político do OP, que classifica como “cabide de emprego para partidos”.