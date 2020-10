Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Manuela D'Ávila (PCdoB) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Se compromete em “restabelecer frequência máxima no OP” e a participar das assembleias junto com o vice, Miguel Rossetto (PT). Classifica essa medida como “escuta ativa” por parte da gestão “para além do povo decidir”. Defende que a participação é peça chave no governo e aponta que uma gestão desburocratizada “é a equação entre participação e transparência, a partir da ideia que participação aumenta a transparência”. Entende o OP como caminho para a gestão compartilhada de espaços com a comunidade: “como tem historicamente creches conveniadas, pode avançar para praças e parques”.