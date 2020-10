Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Montserrat Martins (PV) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

Propõe inserir o OP num modelo de prefeituras regionais, agrupando as 17 regiões do Orçamento Participativo em oito e visitando todas mensalmente, em audiências abertas com a população para conhecer e encaminhar as demandas e preferencialmente nos finais de semana, para permitir participação da maior quantidade de pessoas possível. “Atual modelo de prefeito de gabinete trata a cidade como número, sem conhecer as demandas reais”, critica. Assim, também pretende contemplar a parcela da população que não tem acesso a meios digitais.