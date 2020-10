Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Sebastião Melo (MDB) não cita o OP no programa de governo

Quer incluir no processo as associações comunitárias, de rua, bairros e vilas e promete agregar às assembleias presenciais um modelo digital de participação. “A população, em querendo participar, o (poder público) não tem que tolher”. Afirma que mudará a dinâmica das demandas, apresentando inicialmente qual o recurso disponível no orçamento do ano seguinte para investimento e qual a perspectiva de empréstimo. “Vamos definir o valor (disponível para o OP), mas aquilo que levar à (decisão da) participação popular é lei, se não, perde a credibilidade”.