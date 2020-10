Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Valter Nagelstein (PSD) cita o OP no programa de governo

Quer desmistificar a ideia de que participação popular é marca do PT. “A cidade tem história nisso”, sustenta, citando como exemplo o Conselho do Plano Diretor, que existe desde 1937. Valter critica os governos passados por, segundo ele, “enganar as pessoas”. “Não fosse assim, não teria mais de 400 vilas em Porto Alegre, que estão há 30 anos discutindo (sua regularização), sem título”, aponta. Quer garantir que as demandas sejam executadas no ano subsequente a sua priorização, mas pondera que isso depende de disponibilidade financeira da prefeitura.