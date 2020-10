Candidatos à prefeitura de Porto Alegre falam em retomar o Orçamento Participativo

O Orçamento Participativo (OP) projetou Porto Alegre no mapa político mundial como estudo de caso de democracia participativa na gestão pública. O sistema permite que a população decida sobre o investimento de parte dos recursos públicos para o ano seguinte. Nas assembleias são votadas prioridades que dialogam com o planejamento urbano, do asfaltamento de vias à regularização fundiária de comunidades, passando pela construção de creches ou unidades de saúde, entre outros exemplos.

Embora esteja no plano de governo da maioria dos candidatos à prefeitura da Capital (apenas Luiz Delvair, Rodrigo Maroni e Sebastião Melo não citam o OP no documento enviado à Justiça Eleitoral), o Orçamento Participativo não está pautando o debate como aconteceu em eleições anteriores.

Os candidatos falam em retomar ou ampliar o OP, que perdeu espaço nos últimos anos. Em 2017, primeiro ano do governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB), houve o cancelamento das 17 assembleias regionais e 6 temáticas. A alegação foi a necessidade de atender o passivo antes do registro de novas demandas, o que levou ao cancelamento do OP também em 2018. De volta com as assembleias e com demandas em 2019, o processo sofreu nova interrupção neste ano devido à pandemia de Covid-19. O Conselho do OP segue se reunindo virtualmente.

"Houve reação para continuar tendo algumas reuniões, mesmo que não pudesse ter demandas novas. Várias pessoas disseram ter feito isso para não deixar o OP morrer", conta Daniely Votto, mestre em Ciências Sociais com estudo sobre o caso de Porto Alegre.

O doutor em Ciência Política Alfredo Alejandro Gugliano, professor do Departamento de Ciência Política da Ufrgs, analisou os programas dos candidatos à prefeitura e aponta que, no geral, tratam como um instrumento para aproximar o gestor da sociedade. "Mas o OP é mais que isso, é forma de organizar a administração por meio do empoderamento popular".

Conselheira da organização People Powered - Hub Global de OP, Daniely recomenda a manutenção do Orçamento Participativo. "É ferramenta boa para a comunidade que precisa e boa para a cidade. Até em termos de internacionalização: Porto Alegre não seria o que é se não fosse o OP."

A coluna perguntou aos candidatos se pretendem manter o OP. Confira propostas de forma mais aprofundada em jornaldocomercio.com/pensaracidade. Luiz Delvair (PCO) defende que o OP seja feito por trabalhadores. Juliana Brizola (PDT) não atendeu à coluna.