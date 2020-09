Compostagem de orgânicos será tema de evento sobre cadeia de alimentos

A destinação adequada dos resíduos orgânicos por meio da compostagem será tema de uma das palestras do Open Food Innovation Summit 2020, evento sobre inovação e tecnologia em toda a cadeia de alimentos que será realizado virtualmente entre nos dias 14 e 15 de outubro.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos orgânicos correspondem a mais de 50% do total de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil. Somados aos resíduos orgânicos provenientes de atividades agrossilvopastoris e industriais, os dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos indicam que há uma geração anual de 800 milhões de toneladas de resíduos orgânicos no país.

Porto Alegre, contudo, repete um cenário comum a muitas grandes cidades brasileiras ao encaminhar todo resíduo orgânico coletado para o aterro sanitário - somente podas de vegetais são compostadas. Ou seja, metade do resíduo gerado na cidade perde o aproveitamento que teria em um sistema de logística reversa alimentar.

É com base neste cenário que a engenheira ambiental Natália Pietzsch, cofundadora da startup ARCO - Ações para Reciclagem e Compostagem, com sede em Porto Alegre e atuação também em Canoas e Nova Santa Rita, abordará o tema sob o ponto de vista do aproveitamento de insumos e contra o desperdício.

A empresa trabalha com grandes geradores, como restaurantes e hotéis, e que por lei municipal são responsáveis pela destinação desses resíduos. A ARCO faz a coleta, separação em três frações (restos de alimentos, recicláveis e rejeito) e encaminha para o destino adequado - que no caso dos orgânicos é a compostagem.

Natália sustenta que, mais que atender uma obrigação legal, a destinação adequada incentiva a inserção das empresas no conceito de economia circular ao “fechar o ciclo e fazer (o material orgânico) virar composto, voltar para o solo e se transformar em novo alimento”.

Sobre o Open food innovation summit

Organizado por Open Food Institute e Inventa Evento, reúne todos os elos da cadeia do alimento no Brasil: desde a produção, passando pela indústria, as tecnologias empregadas no processo e os resíduos.