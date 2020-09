Projeto da Lomba do Pinheiro entrega mudas para hortas caseiras

O plantio orgânico em hortas caseiras e coletivas favorece a melhoria dos hábitos alimentares, trazendo benefícios para saúde física e mental e amenizando as tensões do dia-a-dia.



Conscientes da importância desta prática, o Instituto Popular de Arte e Educação (IPDAE), localizado na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, vai distribuir mudas para a formação de hortas caseiras. A ação acontece neste sábado, dia 26 de setembro, em parceria com a Emater/RS e Ascar.



A entrega das mudas será na sede da entidade, na Estrada João de Oliveira Remião, 7193, das 9h30 às 12h. A entidade se compromete em respeitar o protocolo preconizado pela Organização Mundial de Saúde em de prevenção à Covid-19.



Segundo a coordenadora do IPDAE, a gestora Fátima Flores, o objetivo da ação é incentivar a sustentabilidade e oferecer alternativas para garantir uma alimentação mais saudável, estimulando as pessoas a retomar a prática de hortas caseiras.



“A proposta é estimular a produção de alimentos em pequenas hortas caseiras voltada para o consumo direto das famílias participantes, diminuindo os gastos com a aquisição de alimentos e aumentando a qualidade nutricional da alimentação dos envolvidos”, explica Fátima.



Serão entregues plantas de hortaliças e ervas medicinais adaptadas às condições climáticas da região. A ação busca atender, prioritariamente, pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e comunidades indígenas da Lomba do Pinheiro. No dia, técnicos da Emater/RS e voluntários do IPDAE vão orientar sobre o correto plantio das mudas.





Sobre o IPDAE

O Instituto Popular de Arte-Educação é uma organização da sociedade civil sem fins econômicos e apartidária. Foi fundada em abril de 1998 e está localizada no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A instituição acredita no acesso à leitura, à música, à arte e à cultura como instrumentos mediadores na formação do indivíduo. Dessa forma, propõe atividades que possibilitam ao participante redimensionar e ampliar seus horizontes de vida, bem como desenvolver suas potencialidades latentes. Mantém, atualmente, a Biblioteca Leverdógil de Freitas (na sede e ramal), a Escola de Música, o Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro e o Memorial da Família Remião.