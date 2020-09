Porto Alegre retoma leilões de índices construtivos

A prefeitura de Porto Alegre vai retomar os leilões de índices construtivos na próxima semana: dia 15 de setembro, serão ofertados 30 mil metros quadrados de potencial construtivo - conhecido como Solo Criado - em cinco grandes regiões de ocupação intensiva na cidade, chamadas de macrozonas.

O leilão será presencial, às 9h30min, e será permitido somente o ingresso de participantes da licitação e possíveis compradores dos índices. Demais interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da prefeitura no YouTube. Previsto inicialmente para ocorrer em março e cancelado por conta da pandemia, este leilão será o primeiro sob a gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

O potencial arrecadatório é de R$ 93 milhões, caso todos os lotes sejam arrematados pelo lance mínimo. O recurso vai integralmente para o Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob), que substitui um fundo especial criado para a Copa de 2014. Em 2012, o Legislativo autorizou o município a alienar 279,4 mil metros quadrados em estoques construtivos, de acordo com reserva prevista do Plano Diretor. Nos leilões realizados em 2014, 2015 e 2016, o fundo arrecadou R$ 144 milhões, recurso usado desapropriação e custeio de obras de infraestrutura.

Conforme arquiteta e urbanista Maria Alice Michelucci, coordenadora da Assessoria Especial da Aquisição de Imóveis da Secretaria Municipal da Fazenda e supervisora da Secretaria Executiva do Funpromob, a prefeitura disponibiliza os índices quando identifica a composição de dois fatores: necessidade financeira do fundo e interesse do mercado.

"A vantagem para o município é que esse recurso entra em conta específica e só serve para aquela aplicação. É também uma garantia para o empreendedor de saber que a cidade vai receber infraestrutura, já que esse recurso não se mistura com gerais (caixa único)", explica.

Diferente da compra em balcão, em que o índice é utilizado na etapa de licenciamento do projeto apresentado, o potencial construtivo adquirido nesse leilão tem validade de 10 anos e pode ser usado conforme a necessidade do projeto, restando a diferença como saldo na conta do contrato. Outras possibilidades são a transferência do potencial entre macrozonas a partir de um cálculo de equivalência e a alienação do índice.

Ao comprar antecipadamente, o valor é pago de acordo com o cenário econômico atual (a cada dois anos, uma análise de mercado atualiza o valor do índice construtivo e, nesse intervalo, ele é atualizado pelo IPCA.). "A aquisição antecipada tem vantagens além da econômica", sustenta Maria Alice. Como os contratos são gerenciados uma a um por lote adquirido e contam com prestação de contas ao fim da operação, ela destaca "o processo transparente e seguro juridicamente" como atrativo ao empreendedor.





Terreno virtual

A oferta dos metros quadrados se dá por lotes, numa espécie de terreno virtual, dividido entre 5 macrozonas (ao lado). Para o leilão do dia 15 de setembro, o lance mais baixo previsto é de R$ 452.175,00 para um lote com potencial construtivo de 300 metros quadrados na macrozona 5, e o mais alto é de R$ 9.035.450,00 para um lote com potencial construtivo de 2,5 mil metros quadrados na macrozona 1. O pagamento se dará por meio de Documento de Arrecadação Municipal, à vista, que será emitido logo após a assinatura do formulário proposto e terá validade de cinco dias úteis.

Solo Criado

Com o surgimento de tecnologias que facilitaram a edificação em altura, grandes centros urbanos passaram a sofrer com sobrecarga na infraestrutura existente, pelo adensamento que as construções mais altas geraram. Quem explica é Mônica Máximo da Silva, arquiteta e urbanista no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e mestre em planejamento urbano pela Universidade de São Paulo. É essa edificação para além da escala humana que recebe o nome de Solo Criado. Conforme Mônica, o conceito serve tanto para pisos construídos sobre (acima) ou sob (debaixo) o solo original - ou seja, casos em que um novo solo foi criado. O debate sobre o tema ganhou força na década de 1970, com o entendimento de que as externalidades geradas por essas construções em altura deveriam ser compensadas. Em Porto Alegre, a venda de Solo Criado foi instituída por lei em 1994. Trata-se de instrumento urbanístico que permite aos empreendedores construírem mais do que é permitido originalmente em um terreno, mediante pagamento dos metros quadrados extras no projeto. Esse acréscimo no edifício deve respeitar os limites estabelecidos pelo Plano Diretor. O Estatuto da Cidade prevê a aplicação do conceito de Solo Criado por meio de três instrumentos: a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas e a transferência do direito de construir.

Potencial construtivo

Cada terreno pode receber um tamanho de construção, definido pelo índice de aproveitamento daquela área, que por sua vez é previsto no Plano Diretor. Em Porto Alegre, o valor básico desse índice varia entre 1 e 2,4 e indica quantas vezes a área do terreno se pode se construir. Ou seja, se um terreno de 100 m² com índice de aproveitamento 1, poderá se edificar 100m²; se o índice for de 2,4, poderá se construir 240 m². Além do índice básico, a legislação também define o máximo, que varia entre 1,5 e 3 de acordo com a localização do lote.

Outorga onerosa

Para construir além do que é permitido originalmente em um terreno, o interessado deve adquirir esse direito, que se dá pela compra de índices construtivos. A forma mais conhecida dessa operação é a outorga onerosa do direito de construir, em que o particular paga à prefeitura pelos metros quadrados que excedem o aproveitamento básico permitido originalmente no terreno, até o máximo permitido e respeitando a altura definida no Plano Diretor (que em Porto Alegre é de 52 metros). Mônica Máximo da Silva conta que a outorga onerosa é como uma compensação do proprietário à coletividade, uma vez que, para construir além do previsto pelo zoneamento, estará sobrecarregando a infraestrutura daquela área com maior adensamento.

Transferência do direito de construir