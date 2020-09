Seminário Olhares da cidade debate planos diretores

Inicia nesta quinta-feira, dia 3, o seminário "Olhares da cidade", promovido pelo Sindicato das Arquitetas e dos Arquitetos no Estado do RS. Esta é a 4ª edição do evento, que neste neste ano abordará o tema do Plano Diretor, explorando as possibilidades desse instrumento como indutor de transformações nas cidades, de modo a torná-las mais justas, democráticas e sustentáveis.

Serão realizadas atividades todas as quintas no mês de setembro, sempre com início às 19h e transmissão no canal do youtube do Saergs. O Seminário será composto por debates entre diversos atores envolvidos com a temática urbana e os espaços da institucionalidade por meio de palestras online.

Como resultado das quatro semanas de atividades, serão produzidos materiais didáticos sobre o planejamento das cidades voltados ao público em geral, para serem empregados em futuras oficinas nos processos de revisão ou elaboração dos planos, instrumentalizando a população para a sua participação.

A programação terá ainda o Sarau Virtual do Direito à Cidade, a partir da produção e publicação de vídeos curtos com breves leituras de textos relacionados com o tema do evento.

Programação

Mesas e debates:

Dia 03/09 - Os Olhares do Movimento Popular

Debatedores: MTST, MNLM, MLB, CONAM, CMP, MTD, MNPR, Frente Quilombola RS

Dia 10/09 - Plano diretor e a política Habitacional

Palestrante: Arq. Nabil Bonduki

Dia 17/09 – Popularizar o planejamento urbano – Plano Diretor e as periferias

Palestrante: Arq. Tainá de Paula

Dia 24/09 – A Luta Institucional

Debatedores: Ministério Público, Defensoria Pública, PROPUR, ATUA POA