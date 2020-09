Habitação precisa vir com infraestrutura, diz urbanista

O nome é novo, a fórmula é conhecida há anos: o programa Casa Verde e Amarela, aposta do governo federal para sanar o déficit habitacional no Brasil, repete conceitos testados na história recente pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) e, décadas antes, pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). A meta é atender 1,6 milhão de famílias com financiamento habitacional até 2024.

A Medida Provisória (MP) 996/2020 que cria o programa entrou em vigor com a publicação no Diário Oficial da União no dia 26 de agosto, quando começa a contar o prazo de 120 dias para ser votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para ser transformada em lei. Além do texto do governo, os parlamentares terão mais de 500 emendas para apreciar.

"A MP apresenta o velho como novo. Usou cores para dizer que é novo, mas é mais do mesmo", critica Patryck Araujo Carvalho, secretário de políticas públicas e relações institucionais da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e coordenador regional para o Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU).

Um exemplo é a previsão de que o poder público local (estado ou município) arque "diretamente ou por meio dos concessionários ou permissionários de serviços públicos, com os custos de implantação" de infraestrutura básica e redes de instalação de energia elétrica nas regiões que receberão os empreendimentos.

"Era assim no Minha Casa, Minha Vida, e uma das principais críticas (ao programa) é que as construções aconteciam fora da cidade com infraestrutura", alerta o arquiteto e urbanista.

Para entender, basta pensar em toda rede de serviços públicos que idealmente atendem uma residência em zona urbana: saneamento básico, rede de energia, calçamento, equipamentos públicos como escolas e postos de saúde, dentre outros. Quando um conjunto habitacional é construído em terreno distante dessa rede, há um custo alto para que cheguem até essa população, sob o risco, caso não feitos os investimentos, de excluí-las do acesso a esses serviços. Situação semelhante já ocorre com as ocupações irregulares.

Para Carvalho, o novo programa "não avança e pode regredir ainda mais" nesse ponto. Ele lembra que muitos municípios já identificam em seu planejamento urbanos as zonas ou áreas de especial interesse social, vazios urbanos e imóveis abandonados e defende o foco "não na expansão, mas na concentração", com prioridade para instalar famílias em áreas da cidade que já tem infraestrutura.

Como avanço, ele aponta o foco na regularização fundiária e em melhorias estruturais, como reformas. Com essas premissas, o governo propõe não só produção de novos imóveis, mas a melhoria do estoque existente. Aqui, conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional, serão usados R$ 500 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - fundo privado alimentado por mais de 30 bancos - para regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil até 2024.

Esse programa será feito por editais, em parceria com governos locais, para famílias com renda de até R$ 5 mil mensais que vivam em núcleos urbanos informais - esse recorte é dado por uma política anterior, que institui a regularização fundiária de interesse social, e que também passa a integrar o rol de políticas do Casa Verde e Amarela.

Proposta do governo federal vai concentrar políticas habitacionais

Sob este guarda-chuva está o Minha Casa, Minha Vida, criado em 2009 e que deixará de existir com esse nome, já que novos contratos serão celebrados com as regras do Casa Verde e Amarela. A MP 996 também abarca conceitos previstos na Lei da Reurb, de 2017, no que diz respeito a regularização fundiária, ou na Lei da Athis, de 2008, que prevê assistência técnica pública e gratuita a famílias de baixa renda para intervenção nas moradias. Além das medidas legais citadas na MP, o texto prevê que desde a sua publicação "todas as operações com benefício de natureza habitacional geridas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional integrarão o Programa Casa Verde e Amarela".

Subsídio está sob risco para famílias com renda mais baixa

Além de redução nas taxas de juros de acordo com a renda e com a região do País, o novo programa muda a antiga divisão, que considera o recorte por renda mensal, com limite a R$ 7 mil, e valor do imóvel financiado. No Minha Casa, Minha Vida, a faixa 1 atendia famílias com renda de até R$ 1,8 mil com produção subsidiada pelo governo, e as faixas 1,5, 2 e 3 com produção financiada.

No Casa Verde e Amarela, o grupo 1 será destinado a famílias com renda até R$ 2 mil, com previsão de subsídio, financiamento, regularização fundiária ou melhoria e regularização. Os grupos 2 e 3 serão atendidos com financiamento e regularização fundiária para famílias com renda até R$ 5mil. A faixa 1,5 não existe no novo programa.

Patryck Araujo Carvalho aponta como problemático o foco que se dá ao financiamento e considera um retrocesso aos grupos de menor renda. "Nessa faixa, ou é subsídio ou a família não consegue pagar".