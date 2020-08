Reduzir poluição deve vir de planejamento, diz organização

Há cinco décadas, o ser humano consome mais do planeta em um ano que a sua capacidade de regenerar os recursos naturais nesse mesmo período. Como alerta foi criado o "Dia da Sobrecarga da Terra", que define quando entramos em déficit com a natureza - o cálculo considera nossos hábitos de consumo e de exploração do ambiente em busca de recursos como alimentação, madeira, fibras, sequestro de carbono e infraestrutura. Em 2020 o dia chegou em 22 de agosto.

Para explicar o que é essa capacidade de suporte da Terra, Francisco Milanez, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), compara os recursos naturais com o salário. Nessa metáfora, o dinheiro dura só até dia 19, mas até o dia 30 a pessoa segue gastando o que ainda não ganhou. Assim, o salário do mês seguinte já chega comprometido - e com juros. "Mas uma hora não tem mais dinheiro e a dívida é gigante. Com o planeta é assim, a partir de agora estamos gastando os bens, a energia que seriam dos nossos filhos e netos", lamenta.

Nesse ano, contudo, o Dia de Sobrecarga da Terra chega três semanas depois da data em 2019, mudando a tendência histórica de acontecer mais cedo a cada ano e retornando ao patamar do início do milênio. O motivo para isso é a pandemia de Covid-19, que restringiu a circulação de pessoas e mercadorias em todo o mundo, explica a Global Footprint Network - rede que calcula essa nossa "pegada ecológica" a nível global".

Porém, mesmo com melhora nos índices de poluição nesse ano, não há motivo para comemorar. Seguindo a analogia aos recursos financeiros, a organização sustenta em seu comunicado que "é preciso alcançar um mundo em que a humanidade viva dentro do orçamento ecológico do nosso planeta por planejamento e não por catástrofe".

Para Milanez, que é biólogo e arquiteto e urbanista, o caminho tem mão dupla: por uma lado, educação ambiental constante; do outro, proibir por lei práticas nocivas ao meio ambiente. "A educação pode levar 30 anos para gerar resultados e não temos esse prazo para muitas espécies", alerta.

Outra resposta é o movimento "mude a data", capitaneado pela Global Footprint Network. A ideia é postergar a sobrecarga da Terra em pelo menos cinco dias a cada ano, buscando uma situação de equilíbrio até 2050. Atingir isso passa por atitudes individuais e coletivas, com destaque especialmente para os governos locais.

Mudança passa pelo jornalismo com pauta ambiental

Reverter o déficit da humanidade com o planeta passa por mudanças de atitudes de empresas e governos para reduzir significativamente a emissão de gases poluentes e a extração de recursos naturais. A Global Footprint Network estima que nos dias de hoje é preciso 1,6 planetas para dar conta do nosso consumo de recursos naturais. Contudo, o debate ambiental ainda é visto como uma preocupação de nicho e estigmatizado mesmo entre gestores públicos, avalia Débora Gallas, doutoranda em Comunicação na Ufrgs. "A pauta ambiental é tida como supérfluo e que a preocupação primeiro tem que ser com a sustentabilidade econômica. Mas o meio ambiente está ligado com as variáveis política e econômica, não é nicho", alerta. Gallas integra o Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental Ufrgs/CNPQ, que avalia a cobertura jornalística dessa temática. Sob essa ótica, o Dia da Sobrecarga da Terra é uma ferramenta didática para entender qual é o nosso impacto no planeta e uma oportunidade de trazer a pauta ambiental para o debate público. Porém, a falta de abordagem crítica do tema pela imprensa gera a sensação de que não há alternativa para o rumo que a humanidade vem tomando nos últimos anos, alerta a vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa, Eloisa Beling Loose, em artigo sobre o tema. Nessa linha, Gallas sustenta que mesmo as pequenas ações individuais fazem diferença na nossa relação com a natureza. Contudo, para extrapolarem o "nicho", é preciso um sistema que incentive as pessoas a tomar essas atitudes. "É papel do jornalismo publicizar as possibilidades", conclui.

Solução para emissão de poluentes está nas cidades

Em 2012 o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, disse que "nossa luta pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades". No contexto desta declaração estava um dado de relatório da ONU sobre cidades e mudanças climáticas: os centros urbanos geram 70% dos gases que causam o aquecimento global. "Se nas cidades estão as emissões de dióxido de carbono e se já atingimos a sobrecarga do planeta (para o ano), a solução tem que sair das cidades", defende Rodrigo Corradi, gerente de Relações Institucionais e Advocacy do escritório Iclei da América do Sul. E sendo o município a esfera de governo mais próxima das pessoas, Corradi entende este como um dos motivos para municipalizar o debate sobre sustentabilidade. Um caminho para isso é refletir a pauta na escolha dos gestores. É o caso de uma pessoa preocupada com o consumo consciente, que se importa se a produção é sustentável, consome menos água e é resultado de um trabalho digno, por exemplo. "Ao votar, o cidadão deve estar consciente que essas são pautas para vereadores e prefeitos e exigir ações do município", sustenta.

Google.org aposta no investimento de ações locais